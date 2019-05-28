〈北部〉增設原民文健站 鄭文燦：目標一區一站

2019-05-28

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為提供原住民預防照顧、長者關懷服務，市府設立原住民族部落文化健康站，平地原住民市議員王仙蓮昨天在市政總質詢時，對文健站四年來沒有增加、文健站空間與設備不足、部分文健站缺乏自動體外心臟去顫器（AED），表達關切。

市府允考量請中央設置

市長鄭文燦答詢回應，文健站為中央原住民族委員會的競爭型計畫，須提案且審查過關才能設置，市府會以當地是否有集會所做為文健站設置的優先考量，若無從尋覓適當的集會所，會在教會等處設置新站，目標都會區一區至少設一站，原鄉區則至少一里設置一站；至於文健站空間擺設、裝潢與設備，市府會尊重原住民族幹部的意見，而AED須搭配相關人員的訓練，會請市府原民局與衛生局設置，並舉辦相關訓練活動，讓原住民族幹部熟悉心肺復甦術與AED的使用。

議員不滿4年來僅18站

王仙蓮表示，桃園四年前設立十八站文健站，四年後還是只有十八站，且與花蓮的六十六站、台東的七十七站相比，數量實在少太多，要求市府盡速增加。

她說，市府設置文健站的地點有的在教會、有的在住宅，甚至有的在工寮，有的文健站因空間不足，容納不了辦公設備、簡單的健身器材，根本無法滿足照服員及長者使用需求，且部分文健站未設置自動體外心臟去顫器（AED），若是老人突然發生休克等狀況，後果不堪設想。

另一方面，王仙蓮也指今年新設的比雅山站、楊梅站及加拉站已經開站好幾個月，但至今仍未揭牌使用，部分設備送達文健站卻未派人裝置的問題，表達不滿。原民局長林日龍表示，這三個文健站六月就會舉辦揭牌儀式，也會請原民會盡速派人安裝相關設備。

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