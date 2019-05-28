〈北部〉石門水庫熱氣球嘉年華 6月15日升空

2019-05-28

〔記者李容萍／大溪報導〕「二○一九桃園石門水庫熱氣球嘉年華」將於六月十五至廿三日登場，一連九天的體驗，可讓民眾不用大老遠跑到東台灣，在桃園就能輕鬆搭乘熱氣球體驗凌空快感；活動期間的假日晚間還有震撼又浪漫的夜間光雕噴火秀。市府觀光旅遊局推出電影主角《小小兵》、「章魚大小子母」等特殊造型熱氣球，可愛程度爆表。

熱氣球教育營 須事先報名

觀光旅遊局局長楊勝評表示，去年第三屆桃園石門水庫熱氣球嘉年華九天活動吸引了廿五萬人次參觀，邁入第四屆的石門水庫熱氣球嘉年華，除了受到大小朋友關注的熱氣球升空體驗及夜間光雕噴火秀外，主辦單位也規劃一系列與熱氣球相關的體驗，包括可以走進充氣膨脹後的熱氣球，一窺球體內奧秘的「熱氣球Walk in」、由講解員深入解說熱氣球內部構造和原理及熱氣球組裝教學的「熱氣球教育營」，前面兩項活動須事先報名，有興趣的民眾千萬不要錯過。

熱氣球博物館 供自由參觀

另有體驗熱氣球後的最後任務，讓參與者齊力將空氣擠出來的「熱氣球收球體驗」，將視天候狀況，由現場工作人員邀請民眾參加；以及解答民眾對熱氣球十萬個為什麼的「熱氣球博物館」，開放自由參觀。

配合今年熱氣球嘉年華，石門水庫南苑生態公園大草坪將打造一座嘉年華式的大型遊樂園，設置數座高度六公尺的大型充氣裝置玩偶，推出誰是神釣手、百發百中王、乒乓樂搖搖、花式吧檯桌等多項趣味闖關活動，完成闖關者可獲得活動專屬紀念品；假日加碼推出音樂會、同樂市集等。另有以石門水庫熱氣球景色為影像主軸的攝影比賽，冠軍可獲得一萬五千元禮券，於七月一日前受理郵寄投件。

活動期間每日上、下午各一百名的熱氣球升空體驗，六月十五至十八日梯次於六月十日上午十時卅分開放預約報名，六月十九至廿三日梯次於六月十七日上午十時卅分開放預約報名，報名均需至活動官網。

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