〈北部〉石門水庫阿姆坪防淤隧道 明年底完工

2019-05-28

〔記者李容萍／大溪報導〕列入前瞻基礎建設計畫的「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」，總工程費達卅六億五千八百餘萬元，要打造長約三七○二公尺、斷面寬約八公尺、高約七公尺的隧道，做為抽泥及沖淤通道，每年約可增加水庫六十四萬立方公尺的防淤能力，以及增加水庫每秒六○○立方公尺排洪量，被稱為石門水庫的延壽良帖，工程於去年四月開工後，目前工程進度約十八％，預計二○二○年底完工。

石門水庫於一九六四年啟用，採土石堤岸型壩體，攔截大漢溪溪水蓄水而成，興建歷時八年，參與建設人員七千餘人，是全台第一座多功能水庫，原設計三億噸庫容，後因颱風與水土保持等因素，目前僅剩三分之二、約二億噸庫容。

水利署北區水資源局副局長張庭華表示，石門水庫於二○○四年受艾莉颱風侵襲影響，原水濁度過高而造成桃園地區停水十八天，經過十二年的整治，先後完成「分層取水工」、「電廠防淤改善工程計畫」、「中庒調整池計畫」，讓石門水庫不再因原水濁度升高而造成停水，而「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」是攸關大桃園地區民生公共給水穩定與防止水庫淤積的重要經建計畫。

具四大功能 被稱延壽良帖

張庭華說，阿姆坪防淤隧道工程結合抽泥與水力沖淤，具備輸泥管道、沖淤通道、運輸便道、排洪隧道四大功能，平日利用架設於隧道上方的輸泥管，將上游抽泥船所抽的泥砂透過輸泥管送至水庫下游設施篩分，其中有價料可外售再利用，無價料暫置於沖淤池，颱洪期間利用洪水進行沖淤讓淤泥從河川回歸大海，利用隧道排砂可避開傳統疏濬運輸車輛對周遭交通影響，同時結合水庫減淤、資源再利用、防洪以及減碳。

北區水資源局估算今年度清淤目標量，羅浮十五萬立方公尺、義興四十萬立方公尺、抽泥浚渫九十萬立方公尺，共將清淤一四五萬立方公尺。

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