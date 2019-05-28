〈北部〉桃園推智慧停車格 首階一年設千格

2019-05-28

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為了提供市民便利使用電子支付，提升桃園智慧城市的形象，市府交通局規劃推動智慧型路邊停車收費系統，將在一年內設置一千個智慧停車格，可自動偵測車號及停車時間，民眾取用車輛時，可利用一旁的智慧型路邊停車計費柱完成繳費，省去跑超商或銀行繳費的時間。

市議員朱珍瑤昨在市政總質詢時關切市府每年路邊停車格的收益問題。交通局長劉慶豐指出，全桃園目前約有一萬三千個路邊停車格，經統計近兩年來每年約可開出三．四億元的停車費，由於目前採人工開單（見圖，記者魏瑾筠攝），因此業者每開出一張繳費單，市府須給予三元的勞務費，而停車格的實際收益，除得扣除勞務費，還有催繳成本、超商代收費、銀行代扣繳及呆帳等，實際上市府每年的停車費收入不到一．七億元。

減少人事成本又便民

劉慶豐說，因此市府將引進智慧收費系統，可讓使用者繳費更方便、市府節省成本，也有助於提升桃園智慧城市形象，估計設置完成後，市府一年路邊停車費收益可達一億八千萬元以上，這項「桃園市公有路邊收費停車場智慧化停車計費系統興建暨委託經營管理採購案」已經公開閱覽，閱覽期至六月四日，歡迎各家廠商閱覽後提出建議。

交通局停車工程管理科長魏光譽指出，路邊停車智慧化服務將以路側收費設施，增加路邊停車收費效益，不僅可減少人事成本，且收費系統可以多元繳費的優點，民眾可利用行動支付或電子票證繳交停車費，相當方便。

可用停車計費柱繳費

魏光譽說，智慧型路邊停車收費系統將分三階段實施，第一階段會在明年內設置一千格、第二階段會在第一階段完成測試後增設二千格，其中第一、二階段規劃五年內設置完成，若計費系統使用良好，第三階段會再增設三千格，設施完成後如將路邊停車格全數委外營運，廠商每年至少須繳交一．八億元權利金給市府，讓市府每年增加一千萬元以上的收益。

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