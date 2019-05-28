〈中部〉《台中》新北、台南reBAG塑膠袋減量 議員要中市照辦

2019-05-28

〔記者黃鐘山／台中報導〕塑膠袋使用過量，市議員楊典忠昨在議會質詢表示，新北市、台南市推動reBAG袋袋相傳計畫，店家設置免費循環站重複使用環保袋，要求台中市比照辦理，讓塑膠袋減量；環保局長吳志超回應，招募六十六處推廣，預計七月底開辦。

楊典忠指出，環保局二○一六年用回收羅馬旗布旗製作一千個購物袋，供民眾免費使用，但是循環使用率僅一％；二○一八年製作三千個飲料提袋用在北區一中商圈附近飲料店，循環使用率提高至十三％，希望讓塑膠袋減量，效果有限。

7月中將招募66處回收站設置

吳志超表示，今年四月下旬召開「輔導設置二手袋循環使用回收站」招募說明會，有八家企業六十六處分店成為合作推廣的店家，預計七月中旬完成各回收站設置，提供市民更多二手袋循環回收使用地點，並將擴大招募辦理。

新北、台南有成 議員責中市不足

楊典忠又說，新北市政府在二○一四年開始推動reBAG袋袋相傳計畫，到去年底已經有二百家店家設置免費循環站，台南市政府甚至還為環保袋設置履歷、編號與APP，現有一○六站，台中市則僅有廿四處民間自發環保袋回收箱。

楊典忠則建議，市府每年各局處都會製作環保袋當政策宣傳品，如果能夠重複使用，在商圈店家可方便取得，勢必可以減少使用塑膠袋，要求市府號召民眾與企業、商家一起響應，把家中舊環保袋提供循環使用，推動reBAG計畫。

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