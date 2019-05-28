〈中部〉《台中》探究梧棲老街「鐵窗花」 弘光科大生「築跡」出眾

2019-05-28

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學文化創意產業系學生，研究梧棲老街的「鐵窗花」，編製成圖鑑、商家立牌、商家導覽小冊等「築跡」文創商品，呈現多樣貌庶民工藝之美，榮獲文化部文化資產局「A+創意季」設計競賽「文資類特別獎」殊榮。

弘光科大文創系主任涂卉表示，「A+創意季」設計競賽，今年共有全台廿三校、四十三系、一千五百卅件作品參賽，數量創新高，經國內外專業評審討論後，僅一百六十二件入圍。

弘光科大學生曹雅姿、楊靜旻、黃文政等人，在文創系主任涂卉及協同教師賴可謙共同指導下，花了一年半的時間走訪梧棲老街，透過與商家及民眾訪談，蒐集各種建材元素，以繪圖軟體還原，並開發出具有在地文化底蘊的文創商品「築跡」，在一百六十二件作品中脫穎而出，一舉拿下文資類特別獎肯定。

「鐵窗花」樣式多達30餘種

曹雅姿說，走訪梧棲老街時，發現梧棲老街不像三峽、大溪老街熱鬧，但老屋很多，因缺乏建築觀念，一開始根本不知道要做什麼，經一再走訪，拍攝及整理梧棲老街數千張照片，發現梧棲老街的「鐵窗花」樣式多達卅餘種，才決定從鐵窗花著手，挖掘老房子背後的故事。

分4大類 製成圖鑑、立牌文創物

她說，三人前後花了一年半的時間，蒐集各種建築元素，再進行繪圖、設計，將鐵窗花分成幾何、動植物、緊密排列、繾綣共四大類，每一種出現的地點、含意，都詳細記錄，再運用雷射雕刻機、電腦繪圖等，將老建築素材重新賦予新生命，製作出圖鑑、商家立牌、商家導覽小冊等文創商品。

楊靜旻說，採訪居民過程曾被商家拒絕，十分挫折，還好作品完成後有許多居民肯定，梧棲招潮蟹讀書會成員還說「做得好的東西，就應該支持」，以購買他們製作的梧棲建築圖鑑，表示支持。

黃文政說，得獎很意外，因鐵窗花題材有不少人做過，為了與眾不同，他們從民眾訪談中找尋故事，豐富「鐵窗花」內涵，甚至將老屋拆下的木塊當作材料，讓設計出來的鐵窗花，充滿濃濃的人情味。

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