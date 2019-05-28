〈中部〉艾草、銀膠菊長得像 別摘錯

2019-05-28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕可用來驅蟲、避邪的艾草，是很多民眾端午必備品，它長得很像會導致人過敏的銀膠菊幼株葉子，採摘時要特別小心。南投林管處提供分辨方法，即看葉子背面，銀膠菊葉背面是淺綠色，但艾草葉是灰白色，且艾草搓揉後聞它有濃香味，而銀膠菊則無特殊氣味。

南投林管處指出，銀膠菊植株的腺毛、花粉等部位，會對部分人類及家畜造成接觸性皮膚炎、花粉症、過敏性支氣管炎等過敏症狀，但並未出現謠傳之造成人類因呼吸造成肝臟和遺傳病變的相關研究報告，因此不用太恐慌。

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