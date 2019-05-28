〈中部〉無雨也大坍 新中橫單線搶通

2019-05-28

〔記者謝介裕／信義報導〕無風無雨下，南投縣信義鄉台二十一線新中橫公路一一六．二公里路段，突然出現大規模坍方，導致原本翠綠的坡壁，瞬間變成光禿峭壁，與嘉義縣阿里山往來路線的交通一度中斷，經公路總局信義工務段調派人力與機具進行搶修下，目前已恢復單線通車。

116.2Ｋ土石滑落 1小時內2次

新中橫公路繼前年一一五K望高路段及去年一三三K迴頭彎路段兩起大坍方事件後，前天下午短短一個小時內，一一六．二K路段就發生二次大規模的坍方，土石從坡壁高約一二○公尺至一五○公尺不等，相當於四、五十層樓的高度，不斷往下掉落，不但阻斷交通，原先綠意盎然的坡壁也禿了頭，「舊傷」未癒的新中橫公路再添「新傷」。

公路總局信義工務段長張玄政分析表示，該路段地質原本就十分脆弱，加上梅雨季以來，含水量也達到一定飽和程度，以致天氣放晴、氣溫升高的熱漲冷縮因素，導致該路段邊坡在無風無雨狀態下發生大坍方，初估落石量約一千立方公尺，雖已恢復單線通車，但何時全線搶通得視天候狀況而定。

張玄政說，以新中橫公路目前「傷勢」，極可能因午後一場雨或一點點風吹草動便引發落石，因此在施工現場兩端都有派員進行交管措施，並呼籲民眾除非必要，不然，最好能避開新中橫公路上述的易坍區，以避免意外發生。

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