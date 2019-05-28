〈中部〉怪怪黑底白字 員林「福柱」移上山仍被嫌

2019-05-28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林掀起「換柱」風波！彰化縣員林市公所為提振觀光，原本在市區立一根「紅福齊天」柱，每面寫有十二個「福」字，但矗立沒多久就被民眾直指「觸霉頭」抗議，市公所只好將柱子遷移到百果山忠烈祠，卻仍不被接受，網路已有民眾發起「換柱」或「滅柱」行動。市公所表示，尊重大家的審美觀，但目前暫無任何計畫。

耗費28萬 卻讓人想到棺材

這根柱子是市公所在兩年前為了提振市區觀光，立於三角公園內。其外型乍看之下像是一塊黑色大理石，但其中卻有奧妙，在下方有敏石基座以鐵架做成，再以塑膠板割字鑲嵌其間，每一面有十二個不同字形的「福」字，黑底白字，晚間白字會發出紅光，因此市公所將其命名為「紅福齊天柱」。

原立市區公園 民怨觸霉頭

沒想到剛完工時，附近居民自認「無福消受」；還有人認為石柱以黑底白字呈現，其中又大書「福」字，愈看愈像是傳統棺木上的字樣，將這種「 裝置藝術」放在市區，根本是在「觸霉頭」；更有人揪團到公所抗議，要求立即拆除。最後，市公所順應民意展開「移柱」，該柱立於人跡罕至的忠烈祠。

移至忠烈祠 山友說煞風景

沒想到這兩年還是有民眾會到此處爬山，在百果山公園最高點驚見這根「福」字的柱子，閒情逸致瞬間煙消雲散。近來有網友把照片po到網路，大部分民眾均覺不妥，因為「福」字讓人聯想到「棺材」，黑底白色更增添它「神秘感」，讓人不自主會往「殯葬」聯想。網友普遍認為「很瞎的設計」、「美感有問題」等，要求公所「滅柱」；但也有民眾為公所緩頰，認為「滅柱工程」勢必浪費公帑，不如把它當作「照明設備」，加以裝飾即可。

針對各種意見，市公所表示，「紅福齊天柱」當年斥資二十八萬元完工，目的係為了提振經濟，讓市區多一個觀光亮點，立柱絕無關「風水」考量，目前放在忠烈祠也不會有風水問題，因此公所暫不考慮「滅柱」。

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