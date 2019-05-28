〈中部〉連日雨水庫喝飽 嘉南二期稻供灌樂觀

2019-05-28

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕最近幾波鋒面帶來豐沛雨量，曾文水庫、烏山頭水庫合計蓄水量逾兩億五千萬噸，二期稻作供灌轉趨樂觀；蘭潭水庫、仁義潭水庫合計蓄水量兩千四百五十七萬噸，嘉義地區今年夏、秋民生供水無虞。

嘉義夏、秋民生供水無虞

嘉南農田水利會管理組長黃義銘表示，水利會所轄一期稻作面積一萬八千公頃，二期倍增至四萬五千公頃，所需的灌溉用水超過四億噸，目前曾文、烏山頭兩座水庫蓄水兩億五千萬噸，未來梅雨鋒面持續發威，對水庫蓄水量很有幫助，因此對二期稻作供灌抱持審慎樂觀。

南區水資源局副局長鄒漢貴說，曾文水庫五月初蓄水量不及八千萬噸，蓄水比率跌至一成五，水情有些緊張，所幸最近幾波鋒面為集水區帶來豐沛雨量，曾文水庫蓄水比率已來到三成七五，希望可以早日回到五成，甚至更高，如此一來，就能確保農業、工業與民生用水供應。

大埔鄉和平村長吳倚豪表示，曾文水庫水位逐漸回升後，目前湖濱碼頭船隻已經靠泊，不過還得再增加水位，才能更方便進出。

黃姓遊客表示，上月底到曾文水庫時，見庫底成了大草原，雖另有一番景致，但讓人憂心無水可用，還好現在可重見湖光山色美景。

自來水公司第五區管理處副處長張煥獎指出，嘉義地區民生用水一天約需廿萬噸，扣掉從烏山頭水庫調撥，每天控制自蘭潭與仁義潭水庫取水十四萬噸，以目前兩座水庫蓄水比率逾七成來看，夏、秋供水都不成問題，但由於極端氣候，有可能出現長期乾旱，呼籲民眾養成節約用水習慣。

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