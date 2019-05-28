〈中部〉《台中》草湖防災公園如海綿吸水 明年底完工

2019-05-28

〔記者陳建志／大里報導〕大里溪南、草湖地區長年淹水，立委何欣純爭取中央前瞻基礎建設補助，斥資三億元徵收、興建草湖防災公園，昨天舉行動土典禮，整個園區規劃就像一座滯洪池，平時兼有蓄水功能，並設計了共融式兒童遊具、球場、鄰里活動廣場等設施，預計明年底前完工後，可解決草湖地區淹水，並讓民眾多了一座多功能的遊憩公園。

立委何欣純奔走 獲前瞻補助

爭取多年的何欣純說，大里溪南和草湖地區多年來都深受水患所苦，尤其草湖地區許多地方都是非都市計畫區，要找土地蓋公園很困難，經過努力終於找到這塊地，並爭取到中央的前瞻基礎建設補助，強調近年持續爭取推動仁化路、中興路一段下水道，陸續完工後，日前五二○大雨就發揮功能，終於不再淹了，希望草湖防災公園能順利完工，讓居民遠離水患並有更好的生活品質。

市府水利局長范世億表示，整座公園徵收經費一．六億，工程經費一．四億，工程費中央補助七成，市府負擔三成，預計二○二○年底前完工後，將可增加滯洪量約一．二五萬立方米，保護約四十一公頃的土地。

公園底部改工法 有防洪功能

范世億表示，該座公園底部原本設計鋼筋混凝土，因不透水，現改用雨積磚、雨花園、透水鋪面工法，希望讓整座公園就像海綿一樣吸水，除防洪並規劃了球場、共融式兒童遊具、多功能廣場，希望完工後讓大雨或颱風的積淹水機率降到最低。

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