〈中部〉《台中》世界設計之都要花40億？前朝駁僅5億

2019-05-28

〔記者黃鐘山、陳建志／台中報導〕市長盧秀燕上台後，多項林佳龍推動的政策生變，市府近日又決定終止申辦二○二二年「世界設計之都」，遭質疑是「逢龍必反」；盧昨天表示，舉辦設計之都要花四十多億元，且效益難評估，因台中財務狀況不佳，將等財務好轉再來申請；前市府文化局主秘楊懿珊則駁斥，前市府規劃預定花費的預算約五億元，並說停止申辦世界設計之都，是台中人的損失。

盧：整體要花50億 中市財務狀況不好

市府決定停止申辦二○二二年「世界設計之都」，遭質疑是「逢龍必反」，盧秀燕昨天表示，設計之都的前置費用就要花上億元，財務保證金約要五億元，整體舉辦大概要四、五十億元，因台中市的財務狀況不好，舉債比例已是六都之冠，在此情況下，花這麼多錢舉辦這樣的活動是否適合？也許等台中市府的財政狀況改善，以及台中設計基礎發展完善，屆時再來申請並不晚。

前朝駁盧說法誤導視聽 預算約5億元

前市府文化局主秘楊懿珊則駁斥市府要花四十多億元的說法是誤導視聽，強調前市府規劃世界設計之都預算約花費五億元，且採滾動修正。她說，申辦世界設計之都的精神，不僅是城市美學的升級，更重要的是希望導入以人為本的設計思維，藉由申辦過程中參與，帶來城市硬體及軟體在思維及作法上有革命性的格局改變。讓台中在美學設計、社會設計、服務設計能達世界的標準，讓設計的精神體現在城市的細節上。

盧：北市辦過花了幾十億 外界評不佳

盧秀燕並說，過去台北市也辦過設計之都，總共花了幾十億元，但外界批評認為效果不明顯，因此許多民眾對於舉辦此活動有意見，才會決定等財務好轉再來申辦。

前朝：中止世界設計之都案 中市損失

楊懿珊指出，世界設計組織看重政府投入帶頭改變城市格局，並舉例在芬蘭赫爾辛基及南非開普敦市代表皆在國際上分享，申辦世界設計之都如何帶來城市關鍵性的轉變。楊懿珊也表示，台中申辦世界設計之都Logo也是以人的意象組成，並且向建築巨擘貝聿銘大師所設計的路思義教堂致敬，認為停止申辦世界設計之都，是台中人的損失。

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