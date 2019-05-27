〈南部〉府城公益登高賽 1歲娃努力爬

2019-05-27

〔記者王俊忠／台南報導〕公益運動盛會「府城登高」大賽，昨天在台南第一高樓四十層樓的香格里拉遠東國際大飯店登場！今年參賽人數達一一八七人，目標五年累計到二百萬元善款，捐助台南家扶中心，親子組有一歲葉姓女童選手，寫下五屆以來選手人數最多與年齡最低紀錄。

市長黃偉哲為賽事鳴槍起跑並加油打氣，香格里拉遠東飯店表示，一歲葉姓女童的父母平時有路跑習慣，前年只有夫妻參賽，那年比賽後，回家發現妻子竟然懷孕了，女兒出生後很愛爬家裡樓梯，今年就想帶女兒參加親子組賽事，覺得很有意義。但小女童爬到七、八樓時，因選手人多，女童有些嚇到，怕發生危險，就讓爸爸背著爬到完賽樓層。

今年登高賽選手以二十歲至四十歲為主力陣容，參賽男女比例為七比三，最年輕參賽者僅一歲；最年長是七十一歲。有美國、法國、南非、義大利、巴拿馬等十三國參賽者，共八九七個台階，抵達距離地面高度一四○．一公尺的高樓終點。今年所有選手都順利完成賽事，沒有人身體出現狀況就醫。

此賽事歷屆最佳成績是二○一五年捷克選手Mr. Petr Novotny以三分五十二秒創下，今年一度傳出有選手跑出二分多鐘破紀錄成績，後來證實是誤傳；今年最快是江立堯的四分二十五秒，仍無選手刷新紀錄。南市消防局組成兩隊，分別拿下團體第一及第四名，成績亮眼。

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