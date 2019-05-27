〈南部〉北台南家扶第24年包粽 5千顆傳愛

2019-05-27

〔記者王涵平／佳里報導〕北台南家扶中心愛心粽活動廿四年不斷，四十三戶八十六位親子昨日合力綁出二百四十五串近五千顆粽子，隔代教養的瑄瑄跟著阿嬤陳柑學綁粽，直呼阿嬤好厲害，阿嬤首次吃孫女包的粽子，心裡滿滿好滋味。

志工募食材 請受助家庭一起來

北台南家扶中心佳里展愛志工隊結合各界愛心資源順利舉辦活動，隊長郭雪勤指出，「粽葉飄香．佳展傳愛」從當年志工鄭秀珍因不捨家扶兒看到家家戶戶包粽的羨慕心情，而發起志工製作愛心粽，愛心粽從一開始的一百顆，到昨天包了四千九百顆，原物料仍持續上漲，但愛心絕不喊卡，短短一週內便募集到所有食材，濃濃人情味，讓志工沒人喊苦。

嬤帶孫女綁粽 傳承家扶牌滋味

陳柑阿嬤為幫忙養育三名孫子女，即使健康不佳，仍堅強地身兼二份工作，帶二孫女瑄瑄一起來學包粽子，從粽葉捲成漏斗狀，到裝入炒好的糯米、香菇、豬肉等食材再綁粽，阿嬤的好手藝，讓瑄瑄體會到包粽子原來是門大學問，希望能傳承阿嬤的古早味。

北台南家扶中心督導吳宜菁表示，目前扶助的一千多戶家庭，約七成為單親、近二成隔代教養，平時忙於家計，加上粽子食材大漲，已不到二成的家庭會自行包粽，很難體會節慶氣氛，透過親子活動讓粽香延續，粽子也將送至弱勢家庭，分享濃濃人情味的「家扶牌」肉粽。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法