〈南部〉高雄／昔日鄰里伸援 公司老闆蓋感恩園回饋

2019-05-27

〔記者蘇福男／高雄報導〕朱更楠年幼家境清寒，常向庄內米店、雜貨店老闆賒欠度日，從事營造事業有成後，謹記小兒麻痺的先父「有能力時就要幫助別人」訓誡，返回阿蓮鄉里打造一處占地兩公頃的「朱家感恩園」，免費開放供民眾使用，並興建廟宇，與一群志同道合的朋友成立慈善會，發送白米給中低收入和邊緣戶，「吃果子拜樹頭」不忘本的精神令人動容。

朱更楠出身阿蓮的貧困家庭，家裡有五個兄弟姊妹，由於父親罹患先天小兒麻痺，全家生計靠母親打零工撐持，家裡餐餐以番薯配野菜，才得以餬口，但家中經濟仍時常捉襟見肘，所幸當時鄰家的米店、雜貨店等讓他們賒欠，幫他們度過難關。

因為家裡窮，朱更楠小學畢業即外出當怪手維修學徒，為了趕快學會出師，幫忙賺錢養家，他曾趁師傅下班後，偷偷拆解怪手研究引擎結構和學開怪手，結果事後都被師傅抓包，被打了兩記耳光。

朱更楠回憶說，當年學徒薪水一個月才兩百元，他的同學到紡織廠工作月薪二千八百元，被同學取笑「我做一個月，你要做好幾年！」但朱更楠當時的想法是：只要學會功夫，我的薪水會比同學多三倍。一直以來他都只留用三分之一薪水，其餘就寄回貼補家用。

二十幾年前，朱更楠成立岡山營造公司，謹記父親生前對他的訓誡：家裡窮不要緊，最重要的是不能沒有志氣，待人處事一定要正確，當有能力的時候，就要盡力去幫助別人。因此在事業有成後，他返回故鄉阿蓮區峰山里購置兩公頃用地，打造「朱家感恩園」，將當年庄內米店、雜貨店老闆讓朱家賒欠的往事，雕刻石碑永久紀念，並興建「振農宮」，供奉神農大帝神尊，感恩長期庇佑他事業鴻圖大展、闔家平安，對窮苦人家發送白米濟助，去年並和一群志同道合的朋友成立「振農慈善會」，集結眾人力量，對貧困家庭伸出援手。

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