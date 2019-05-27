〈南部〉高雄／等了50年 杉林２里小黃公車今上路

2019-05-27

〔記者黃良傑／報導〕高市杉林區月美、月眉兩里二千多位里民，竟長達五十年沒有公車可坐，經當地民代奔走及市府努力，「小黃公車」將首度駛進沒有公車的偏遠部落，自今日起公車可接送老人到旗山、溪洲醫院就診，兩位里長感動落淚。

月美、月眉里只有衛生所 看病不便

杉林區月美、月眉里位處偏遠，總計一千二百四十八戶，共三千一百四十八人，實際居住二千一百多人，老人又逾四成，卻長達五十年沒有公車可坐，當地里民表示，數十年前市府和公車業者曾會勘，認為鄉村道路過於狹小，公車難以行駛接駁而作罷，因里內沒有診所只有衛生所，民眾看病非常不便。

沒想到，居民一等就是五十年，交通局與交通部公路總局推動極限村落偏鄉幸福小黃服務，經各方努力終於有譜，廿七日下午將於杉林區月美國小舉行通車儀式，也開放試乘體驗，里民非常感謝政府的德政。

便利到醫院看診 每週一、五往返1班次

交通局規劃小黃公車行駛路線，由月眉里神農廟站、月美國小站、月美老人活動中心站、桐竹站、新開站、下寮站、阪鏟屋站，主要需求是有聯外公車，讓里內老人搭乘至旗山醫院、溪洲醫院、市場、旗山轉運站，預計每週一、五可搭幸福小黃公車，每日往返各一班次，從早晨七點起站神農廟站出發，中午十一點，再由末站開回起站。

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