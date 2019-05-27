〈南部〉韓搞排場造勢 挨諷征服宇宙較實際

2019-05-27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜表態欲參加六月一日凱道韓粉造勢，引發各界議論，地方與網路更是罵聲四起，批判他排場華麗、假掰、把高雄當備胎，並強烈建議爽快辭職，專心演民族救星征服宇宙比較實際。

把高雄當備胎罵聲四起 建議爽快辭職

前高市行政暨國際處長陳瓊華昨在臉書po文，以曾經遇到的渣男為例，強調高雄不是誰的備胎、沒有要被腳踏兩條船，要去選總統、就放開高雄，沒有男人偉大到可同時給兩個女人愛情，沒有政客可毫不掩飾、貪婪地玩弄一座城市，渣男都知道，不要惹光明正大的女人與城市。

民進黨高市議員高閔琳也透過臉書指出，韓國瑜大費周章、拐彎抹角、扭扭捏捏、再來Yes I do ，華麗排場演這麼大，難怪昔日的挺韓大將楊秋興都覺得噁心，奉勸韓市長辭一辭、專心演民族救星征服宇宙比較實際。

初選未辦就先造勢 製造民粹被轟假掰

鄉民nawabonga在PTT發文，認為國民黨初選還沒辦，韓國瑜就先來兩場大型造勢，製造了民粹後假裝被民粹推著走，還說這是庶民的心聲？卻是假掰得要命。

臉書粉專只是堵藍引述韓粉凱道造勢流程表，內容包括許多表演，及百餘位旗手陪同韓國瑜進場，加上特定媒體全程轉播；堵藍小編說，大家來看看這精美花大錢的總統造勢，然後還叫維多利亞貴族學校的創辦人為庶民總統，韓國瑜如果是庶民？那郭台銘都可以叫做打工仔囉！

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