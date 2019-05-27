〈台北都會〉四肢瘀傷 4月大男嬰疑遭虐

2019-05-27

〔記者蔡思培／台北報導〕最近台北市傳出疑似虐嬰案，一名四個月大的寶寶被父母送到台北榮總治療，但醫護人員發現四肢有瘀傷疑有虐嬰行為；台北市家庭暴力暨性侵害防治中心指出，二十日就接獲通報，當天已派社工介入，另外目前本案已由士林地檢署立案偵辦。

據了解，一名四個月大的男嬰，本月二十日被緊急送往台北市榮民總醫院急救，男嬰父親指出，當天帶小孩去新店遊玩，男嬰突然意識模糊，所以送到榮總急救。不過，北市家庭暴力暨性侵害防治中心在接獲通報、前往醫院查看狀況時卻發現，嬰兒四肢都有瘀傷、而且是新舊傷皆有。

家防中心組長王儀玲表示，家防中心與男嬰家長進行會談時，發現家長說不清楚狀況，家長僅說男嬰傷勢是不小心從沙發上跌落所致；家防中心認定小孩可能有風險、而且小孩的傷勢嚴重，在二十二日啟動緊急安置，讓小孩繼續留在醫院。

王儀玲說，家防中心對於兒虐案件相當嚴謹，如果小孩在家中跌倒送醫，醫院也會通報家防中心；若遇到家長有明顯支吾其詞、講不清楚，家防中心就會請檢察官儘早介入。她也指出，嬰兒容易出現很多狀況，相關細節會由專業醫生來做判斷。

目前本案已由士林地檢署立案偵辦，檢方已指揮新北市政府警察局新店分局針對家屬展開調查。

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