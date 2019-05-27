〈台北都會〉嫌善導寺有納骨塔 附近租客想退定

2019-05-27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕位於北市忠孝東路上的善導寺廣為人知，近來有民眾原想承租在善導寺周邊房屋，與房東約看房並給付定金後，得知善導寺設有納骨塔，覺得不妥，以嫌惡設施為由，要求退定金，讓房東相當傻眼，服務該案的房仲業者陳泰源直呼，第一次遇到如此房客，行徑令人困擾，依法不用退定金。

租屋無規定得揭露周邊有寺廟

北市地政局主任秘書林健智表示，房屋租賃契約相關規範中，並無明文規定房東得揭露房屋周邊是否存在寺廟，也未將寺廟定義成嫌惡設施，寺廟究竟算不算嫌惡設施，每個人觀念不一，難以認定，房客能否以此當作退租或退定金的理由，則要看當時的契約內容，建議出現類似狀況，雙方能多溝通。

根據實價登錄網站揭露鄰近善導寺周邊的房價，忠孝東路一段卅一號至六十號最近一筆在今年一月住宅大樓的交易資訊，單價每坪高達八十一．八萬元，面積坪數十五．四一坪，總交易額一二六○萬元，顯見房價很高。

房東傻眼 房仲：依法不須退定金

承辦該租屋案的仲介陳泰源指出，房屋買賣要求說明屋況、房屋方圓三百公尺有無菜市場、宮廟等相關設施，須完全揭露，但租屋並沒有這樣的規定，且該房客搭捷運從善導寺站走出來，前往看房地點，怎麼會不知道善導寺。

陳泰源還說，善導寺雖有納骨塔，但沒有誦經或燒香、燒紙錢等噪音空污的問題，寺內也有奉祀主神，該房客卻瞎扯有納骨塔要求退定金，第一次遇到這樣的房客，從法理角度，其實房東不須退定金。

陳說，該房客最後仍簽約承租，但過程對房東來說很困擾。其實善導寺十分鄰近市中心，相鄰台北車站，附近還有行政院、監察院等政府機關，也有喜來登大飯店，因地點好，房價都滿高的，租屋市場也搶手。

寺廟因為傳統習俗有燒香拜拜、燒金紙，或辦誦經法會，不少人買房時會避開寺廟，陳泰源不諱言，寺廟周遭的房價或租屋價格，大約比一般房價行情還降低兩成。

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