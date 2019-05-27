〈台北都會〉卡在臨路違規 林東芳頻搬家

2019-05-27

〔記者楊心慧／台北報導〕知名老店林東芳牛肉麵一年半內搬了兩次家，引起外界好奇。據悉，林東芳去年一月從八德路二段搬到鄰近的安東街上，卻因被鄰居檢舉違反「台北市土地使用分區管制自治條例」，二度被勸導、遭開罰六萬元，經考量決定遷店，又再搬回到八德路上，但也因此損失上千萬元，不得已才在二月先漲價十元。

砸下兩千萬 去年一月搬到安東街

林東芳原始老店原本在八德路二段，去年在安東街租下三家店面打通，砸下兩千多萬裝修費，一月一日遷至安東街，沒想到不到一年半的時間，今年三月十一日又遷到距離安東街約二○○公尺的新店，當時經媒體報導後，外界對搬家原因眾說紛紜，但店家相當低調，不願透露原因，當地居民則說是因巷子窄、排隊危險，被附近鄰居檢舉才會搬家。

臨路未八米排隊危險 鄰居檢舉

經記者查證後發現，林東芳是被鄰居檢舉違反「台北市土地使用分區管制自治條例」規定，都發局證實，原本林東芳位於安東街的位置為「第三種住宅區」，須臨接八米道路才能開設餐廳，所以店家被檢舉後，商業處去年七月十日前往稽查，當月十八日發行政指導函，先進行勸導，並再於十一月六日進行第二次稽查，但林東芳並未改善，因此在十一月二十七日依都計法第七十九條開罰六萬元，並限期三個月改善，但今年二月複查時，林東芳則向台北市政府表示，將搬離安東街。

再搬回八德路 損失慘重只好漲價

記者昨前往林東芳牛肉麵，留下聯絡方式，但至截稿前店家並未聯繫。知情人士表示，店家幾經思考決定遷店，但先前已砸錢全面裝修，這次搬家還要將三間店面恢復原狀，交還給房東，新店面也要裝修，苦不堪言，預估損失上千萬，所以才會在今年二月十一日公告麵類調漲十元。

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