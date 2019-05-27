〈台北都會〉師大夜市、五分埔使用項目鬆綁 其他商圈盼比照

2019-05-27

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市近年商圈沒落，空屋率攀升，為挽救著名的師大夜市與五分埔商圈，台北市政府將採取放寬「第三種住宅區」的商業使用項目，讓餐飲業能就地合法。然而，記者調查各商圈發現，包括公館、天母、永康街等商圈皆面臨相同問題。台北市商圈產業聯合會理事長洪文和表示，政府政策應有一致性，不能只開放兩個商圈，若全面放寬商圈即可整體規劃，帶來人潮。

根據「台北市土地使用分區管制自治條例」及「台北市土地使用分區附條件允許使用標準」規定，「第三種住宅區」內的商家，須臨接六公尺寬道路，餐飲業則須臨接八公尺以上道路，否則將依「都市計畫法」第七十九條，處罰土地或建築物所有權人、使用人或管理人新台幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並勒令拆除、改建、停止使用或恢復原狀。

師大夜市放寬臨路限制

前市長郝龍斌時期，師大夜市引發反商圈抗爭事件，但都發局日前提出有條件放寬方案，位於住宅區的一樓和地下一樓餐廳，只要臨接五公尺以上道路，並取得該街廓五十％以上住戶同意，即可申請就地合法。

五分埔放寬零售業、批發業進駐

五分埔商圈同樣因位於第三種住宅區，臨接道路寬度不足，導致位於六公尺道路以下的商家不合法，都發局在信義區都市計畫通盤檢討時，地主陳情直接變更為商業區，挽救商圈商機，都發局透過都市計畫細部計畫，放寬零售業、批發業進駐，以符合使用現狀，但不同意變更為商業區、直接放寬容積率。

商圈協會︰全面問題不應獨厚

台北市政府研議放寬兩大商圈，其他面臨同樣問題的商圈，也希望能有放寬機會。東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔表示，市府應全面探討所有商圈放寬，不能獨厚五分埔、師大商圈，以永康商圈為例，符合八公尺巷道僅兩條街而已，並認為市府須制定規範，讓商圈有所適從；至於師大商圈居民和店家數量比例差異大，加上居民、業者對立，須住戶同意並不公平，市府可規定必須通過消防隊審核檢驗，才能經營餐飲業。台大公館商圈協會副理事長蔡美春也希望逐步開放，並指所有商圈都有此問題，公館也不例外。西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫表示，西門町位於商業區無此問題，但其他商圈受限，贊成市府研議計畫全面開放。

都發局︰只要有共識都可討論

都發局回應，在地商圈組織只要和當地有共識、提出需求，都可討論，都市計畫進行檢討，因應當地需求調整，採開放態度。商業處長高振源表示，「都市計畫法」的訂定會隨時間及都市需求調整；目前商圈有使用上的需求，應詢問當地意見取得共識，共同去計劃，調整後也能讓經營更順暢。

各大商圈問題及放寬項目

永康商圈內有不少巷子，業者有開店需求。 （記者楊心慧攝）

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