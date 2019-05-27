〈北部〉3「大砲」議員今上陣 宜議會總質詢恐再掀戰火

2019-05-27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙上週四首度接受縣政總質詢，被批評「把議場當菜市場」，引來訕笑，今天再赴議會備詢，首先面臨民進黨籍議員陳文昌、陳俊宇、簡松樹等三名綠營戰將質詢，預料會再掀起戰火；林姿妙幕僚表示，質詢是議員權責，縣長已做足準備。

林姿妙接任縣長屆滿五個月，最近赴議會備詢時，遭遇多名議員輪番砲轟，顯得招架不住，舉例來說，有議員質詢「公共托育」，林回答「公辦民營學校」，被問到宜蘭科學園區「蘭青庭」青創基地，她回應「有聽過竹蜻蜓」，答詢影片在網路轉傳，跳躍式回答引發網友熱議。

縣議會總質詢今天進入第三天，陳文昌、陳俊宇、簡松樹來勢洶洶，這三名綠營戰將從政經驗豐富，口條、邏輯清楚，被封為「大砲型」議員，砲火恐更加猛烈。

陳文昌批縣長對縣政不用心

陳文昌是民進黨議會團總召，他批評林姿妙對縣政不用心、不熟悉，也沒有誠信，議員在議場質詢並非刁難，而是要理解縣府施政方向，身為一縣之長，若連基本問題都答不出來，未來四年宜蘭願景堪慮。

簡松樹：林姿妙「完全狀況外」

擔任民進黨議會黨團發言人的簡松樹，以「完全狀況外」，評論林姿妙在議會的表現，議員詢問縣政及施政願景，林完全沒有進入狀況，無法交代要把宜蘭帶向何處，尤其林姿妙參加過宜科「蘭青庭」揭幕儀式，接受質詢時竟一問三不知，基本問題都答不出來，呼籲應在縣政上多用點心。

民進黨多名議員昨針對今天的質詢做沙盤推演，陳文昌說，他們會扮演好議員角色，在議場上認真質詢，請林姿妙好好回答，不該把所有問題丟給縣府局處首長。

林姿妙幕僚：縣長做足準備

對此，林姿妙幕僚表示，質詢是縣議員權責與義務，縣長一直都有預做準備，會在議場上說清楚講明白。

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