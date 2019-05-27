〈北部〉遠征西班牙 竹北博愛國中足球隊「愁」旅費

2019-05-27

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市博愛國中足球隊，將代表我國赴西班牙參加CostaBlanca Futsal Cup（國際青少年五人制足球錦標賽），是新竹縣首支出國比賽的足球校隊。但因旅費龐大，部分選手家境比較辛苦，校方募款爭取各界金援，希望幫助孩子圓夢，為新竹縣、為台灣爭光！

博愛國中校長朱紋秀說，足球隊今年參加全國中等學校五人制足球錦標賽，摘下國男冠軍及國女亞軍，獲推薦六月廿九日到七月十日赴西班牙貝尼多姆參賽。

教練劉祥興表示，CostaBlanca Futsal Cup這項國際足球錦標賽已有廿五年歷史，每年有十多個國家參賽。原獲悉機票將全額補助，學生們很開心且報名踴躍，但體育署最後只核定補助四十萬元，落差很大，部分學生考量家庭經濟負擔大，有打退堂鼓的想法。

劉祥興說，這是新竹縣首度有足球校隊獲推薦出國參賽，但十二天旅費高達三百萬餘元，校方希望向社會大眾募得一百廿萬元，其餘自費及政府補助。

博愛國中於一○二學年創立足球隊成為重點特色運動，其中即將畢業的女足隊長廖婉均，自小二就跟著劉祥興踢足球，今年和其他五名學生獲選為U十六的國手培訓隊，將就讀國立民雄農工，繼續足球之路。

縣議員邱振瑋說，希望企業界大力支持，開拓學生國際視野，促成這次國際體育交流，捐款相關訊息可詢問劉教練0932-769784。

新竹縣博愛國中足球隊獲推薦代表我國赴西班牙參加CostaBlanca Futsal Cup，但因旅費龐大，校方積極募款爭取金援。（記者廖雪茹攝）

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