〈北部〉竹市舊城區開放民宿？ 正反意見開辯

2019-05-27

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府城市行銷處已制訂「新竹市民宿管理辦法」，有意開放舊城區供民宿業者申請進駐經營，旅館業者憂心遭到衝擊；支持者則認為可提供旅客多元選擇，有助於促進地方觀光。

依城銷處規劃，是以擁有古蹟群的東門城圓環及市府（新竹州廳）周邊一公里舊城區為範圍，希望透過市場區隔，推展精緻旅遊，發展新竹市觀光產業。

旅館業者憂心遭衝擊

新竹市工策會為此邀集民宿及旅館業者、舊城區商家討論。旅館業者主張信賴保護原則，認為旅館業早就投入大量成本先進入觀光市場，政府如果貿然開放低成本、同質性的民宿業也進入，恐造成旅館業衝擊，難以生存。

反對舊城區開放設置民宿業的黃先生說，民宿能做的，旅館都能做，旅館與民宿性質相同，卻存在成本不同的不公平競爭，且可能破壞都市計畫，影響到既有住宅區的安寧。

支持者認為促進觀光

但也有支持開放民宿業的聲浪，質疑新竹市的旅館未提供足夠文史旅遊或特色化服務，如果引入低成本與具年輕活力的民宿業者，可提供多元的旅宿方案和服務，吸引背包客或文青旅者等小眾族群，也讓消費者有不同的選擇，有助於促進觀光。

新竹市工策會表示，公共政策上路前透過公開討論與思辯，能讓不同領域、立場者了解彼此想法。為了舊城區的發展，會持續溝通與交流意見，以凝聚共識，讓民宿與旅館業者找到平衡點。

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