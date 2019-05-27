〈北部〉反納骨塔 頭份市上興里擬提行政訴訟

2019-05-27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市上興里原寶恩納骨塔案死灰復燃，引發當地居民強烈反彈，反納骨塔自救會昨召開會議，苗栗縣議員陳光軒、曾玟學建議以利害關係人身分向法院提出行政訴訟，要求假處分令業者停工；苗栗縣長徐耀昌則強調，縣府無預設立場，將依法行政，兼顧民眾與業者權益。

徐耀昌︰依法行政 無預設立場

玉寶文創公司所有的原寶恩納骨塔於一九九一年省政府時代就獲准進行興辦事業計畫，儘管與二○○五年公告的苗栗縣殯葬自治管理條例多有牴觸，苗栗縣政府民政處依循舊法准允執行，引發一千五百名居民聯署表達不滿。

徐耀昌表示，早年頭份元華納骨塔申設案被省政府撤銷，苗縣府遭判國賠業者三千多萬，「屬非戰之過，此風不可長」，且現今玉寶文創納骨塔內已放兩百多具無名骨骸，也須納入考量。

而自救會訴求業者、縣議員鄭聚然出面，與里民溝通達成共識後苗縣府再准許啟用，但徐耀昌說，公務員若積壓公文恐涉瀆職；至於外界質疑鄭涉以議員職權施壓縣府，徐也強調，「國有國法，哪怕總統來也一樣，縣議員沒有特權，公務員絕不做違法的事。」

陳光軒建議提假處分 要求停工

陳光軒認為苗縣府擁有法規解釋權，解讀方向傾向業者，故向自救會提議，以利害關係人依行政院環境保護署的「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，向法院提出行政訴訟，針對山坡地開發面積逾一公頃、開發單位變更等爭議重啟環評，並對業者處停工假處分。

曾玟學擬砍預算 要縣府硬起來

曾玟學則說，苗栗縣預算過去廿五年來分文未刪，使得行政單位有恃無恐，雖然目前在野議員仍屬絕對少數，但仍會努力把關，不排除砍民政處預算，藉此要求苗縣府硬起來重視民眾訴求。

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