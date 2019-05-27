〈北部〉居民十次救護 龜山楓樹坑200歲楓香重生

2019-05-27

〔記者魏瑾筠／龜山報導〕龜山區楓樹坑因有許多楓香樹而得名，近年因人為開發，楓樹日益減少，樹齡超過百年的更是少見。昨天當地傳來好消息，一棵約二百歲的老楓香樹於二○一六年時瀕臨枯死，經居民請來植物專家學者搶救，老楓香樹已恢復生機，長得枝繁葉茂。

居民黃曉君表示，二○一六年時這棵老楓香突然葉片掉光，幾乎要枯死，居民請來專家診斷，發現是鋪路產生的擋土牆扼殺生機。

植物生態學者林暐翔說，當時這棵楓香樹的樹根因為被水泥覆蓋，根系相當脆弱，若貿然把所有水泥敲開，恐讓整棵樹倒下，救護團隊採用逐步、緩慢的方式，先將周圍蓋住根系的水泥敲開並鬆土，讓根系能與空氣接觸。

「當時挖出的土都是臭的！」黃曉君說，敲開水泥後，團隊再往下深入一．五公尺，將舊土挖出、換上新土，覆土時也採垂直、橫向的方式，更安置打通關節的竹子，讓氣根能有呼吸空間。

得知治療方式後，黃曉君等人發起行動，社區居民共同出力，十次的救護行動，平均每次有五人參加，不少民眾在臉書看到救援過程，特地前來加油打氣，也送來飲料。

黃曉君說，經過每三個月至六個月一次的救護行動，老楓香樹的狀態越來越好，昨天的第十次救護行動，居民們開挖周圍約一．五平方公尺的柏油，為老樹延壽，未來救護行動告一段落後，會採取保養措施，也就是每七個月固定補充土壤、冬天修剪枝葉，希望老楓香樹可以繼續陪伴居民。

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