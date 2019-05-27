〈北部〉休園改善 桃園新溪口吊橋6.1重新開放

2019-05-27

〔記者李容萍／復興報導〕去年一月十三日啟用，成為全台最長懸索橋的復興區新溪口吊橋，即日起至卅一日配合園區設施及環境維護改善暫時休園，六月一日起重新開放；區公所昨宣布網路預約訂票即日起停止，改採現場購票入園，同時停止接駁車服務，遊客可自行開車或搭乘公共運輸工具前往，今年暑假前上、下溪口部落的聯外道路將完成拓寬，遊客可將車輛停放部落的停車場，再步行進出園區。

改採現場購票 停止網路預約訂票

新溪口吊橋長三○三公尺、寬一．二公尺，採吊床式構造，標高介於二五二至二七五公尺間，兩側拉高成Ｍ字型，行走橋上可欣賞湖光山色，一邊可欣賞溪口部落與羅馬公路美景，是桃園市力推北橫觀光的重要景點。

先前因受限於單向通行、徒步路程過遠、體力消耗過多、缺乏友善步道及收費過高（原訂收費標準，除設籍復興區區民、未滿六歲兒童、身心障礙人員持有手冊者等可享免費入園，票價為成人票一百元，優待票七十元），從去年下半年起網路預約冷清，登橋人數下滑，造成復興區公所營運虧損。

接駁車取消 遊客可停部落停車場

區長游正英去年底上任後，今年一月十四日至廿一日推出七天免費登橋的好康試水溫，二月廿三日起將入園票價改成五十元均一價，且為精簡園區人力取消人工收費，改設自動售票機，並決定接駁車約滿後不再續約。

由於地方反映園區部分扶梯損壞，溪口端廣場景觀設施老舊，且老舊公共廁所就面對著吊橋出口，常飄散臭味，公所將於休園期間逐一改善。另外，新溪口吊橋因溪口端的部落道路狹窄，遊客車輛難以進入，游正英爭取市府協助拓寬上、下溪口部落的聯外道路，也輔導私人開闢可停放約一百輛汽車的停車場，預計暑假前都可完工啟用。

游正英強調，為重振新溪口吊橋的旅遊熱度，將以部落文化及在地好山好水與農特產品結合，規劃興建溪口部落泰雅文化園區、農民市集、四季花海等概念，讓部落人文與景觀密切配合，以吸引更多遊客前來觀光旅遊，促進部落產業發展。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法