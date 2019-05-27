〈中部〉《台中》水湳國際會展中心 「大樹之門」）延伸綠意

2019-05-27

〔記者張菁雅／台中報導〕斥資五十八億餘元的水湳國際會展中心，已於今年三月底動土。建設局廿六日表示，目前工程進度全面展開中，正進行第一階段土方開挖作業，以二○二二年底完工為目標，並將全力爭取公共工程金質獎及金安獎等榮譽。

2022年完工 開放學生參訪工地

建設局長陳大田表示，這項工程不論在建築造型或工法上都極具代表性，預計三年後完工。為呈現及珍藏興建歷程，建設局正與中部大專院校合作，藉由產學專業，從美學藝術的角度，著手施工歷程的拍攝紀實，同時進行學術交流，提供學生工地參訪學習的場所。

水湳國際會展中心坐落於水湳經貿園區中央公園北端，基地面積約七．三四公頃，總樓地板面積十三萬四千六百五十平方公尺（四萬零七百三十一．六二五坪），建築物高度為四十公尺，採地下兩層、地上五層的鋼骨鋼筋混凝土構造。

將設有2360攤位

建設局指出，水湳國際會展中心主要分為展覽棟、會議棟、半戶外廣場及景觀工程等，展覽棟及會議棟完工後，將有二千三百六十攤位供展覽使用，其中，會議棟除了具有展覽功能外，也可分隔提供大、小型會議使用，最多可容納二千四百人。

建設局說，在造型方面，建築師為了延續中央公園整體空間軸線，特別於展覽棟及會議棟間，採用森林地景元素，以大樹之門「Tree Gate」為構想，串連中央公園南北側通行動線，讓公園的綠意延伸，勾勒出流暢造型的屋頂，塑造成景觀廣場。另外，會展中心以智慧化系統設計，未來將申請取得智慧建築合格級與綠建築黃金級標章。

陳大田表示，水湳國際會展中心是台中重大亮點建設，未來除了工程如期如質完工，也希望全力爭取公共工程金質獎及金安獎等榮譽。

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