〈中部〉製播「黑白寫日記」 頂客族幫浪浪發聲

2019-05-27

〔記者王善嬿／嘉市報導〕寵物不只可愛，有其陪伴，還能療癒心靈，讓不少人甘心成為「狗奴」、「貓奴」。嘉義市理髮師陳郁勻與妻子飼養三隻流浪貓，視如子女，無微不至地照顧，為推廣「領養代替購買」理念，把自己與愛貓的親密互動，特製「黑白寫日記」影片，幫流浪貓發聲。

推廣「領養代替購買」理念

陳郁勻讀大學時就曾收養過流浪貓，為了精進理髮技術，赴澳洲時將愛貓轉送親友飼養，返國後與妻子決定當「頂客族」，不生育子女，把領養的混種貓「喵喵」跟「哞哞」及新領養的「旺旺」當成孩子。

為了讓貓在屋內暢行無阻，一到四樓的房門都設有貓門，以利貓咪出入，所經營的理髮店也讓貓自由進出，經常客人正在理髮，貓咪則巡走工作台上，如店員在跟客人打招呼的景象。

每當陳郁勻和妻子吵架，三隻貓就跟著「喵喵叫」，似有靈性地要化解夫妻間的不快，為記錄這些趣味互動，陳郁勻架設網站，請台南應用科技大學學生錄影，製作「黑白寫日記」影片，藉此宣傳流浪貓溫馴可愛的一面，鼓勵更多人認養流浪貓，影片已有六集，都在「Eugene’s」網站上架，網站也轉貼「希望貓屋」的認養訊息。

飼主要如何拍出寵物最萌的一面？攝影玩家辜士陞建議，拍攝前要與寵物多互動，培養信任關係，熟悉寵物的行為模式和喜好，並拿飼料、逗貓棒等用品吸引牠們的注意，在明亮、有自然光源的角落使用高速快門，就能拍到寵物的連續動作及飼主或拍攝者想要的角度、畫面。

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