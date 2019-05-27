〈中部〉治水防災 中埔公館滯洪池拚年底完工

2019-05-27

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣沿海在去年八二三水災淹水嚴重，經濟部水利署與嘉義縣政府規劃興建五座滯洪池防洪治水，汛期來臨，地方關心滯洪池進度，嘉縣府水利處長林谷樺昨表示，五座滯洪池分別由水利署第五河川局與縣府執行，進度最快的中埔鄉公館滯洪池，目前施工進度超過五成，滯洪量五十二萬立方公尺，預計年底完工，其餘四座正進行招標作業。

五河局施作 台糖無償提供土地

林谷樺說，隨著極端氣候出現，大雨來得又急又大，河川上游的水持續往下游流，易造成下游區域無法負荷而淹水，因此在嘉義縣河川中上游設計滯洪池，容納雨水，避免河川及排水設施一時無法負荷，加上沿海的蓄洪池，來降低水患威脅。

投入國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘昨走訪嘉義縣朴子市時，批評滯洪池進度問題，對此，林谷樺說，嘉義縣規劃的五座滯洪池土地是台糖公司所有，經協調後，無償提供做為滯洪池，中埔鄉公館滯洪池面積十二‧五公頃，經費六千兩百五十萬元，目前五河局施工進度五十三％，年底完工。

嘉縣還有4座滯洪池 陸續招標

另外，第五河川局辦理義竹鄉新庄滯洪池，面積廿五‧六公頃，滯洪量五十九萬立方公尺，經費一億七千九百萬元，五月廿二日決標，可望於明年八月中旬完工；義竹鄉溪墘滯洪池，面積十四‧二一公頃，滯洪量四十二萬立方公尺，經費一億九千八百萬元，五月廿九日辦理開標。

由嘉縣府辦理的荷苞嶼滯洪池，面積十五‧四公尺，滯洪量五十九萬一千九百立方公尺，經費一億兩百三十萬元，六月四日辦理開標；布袋鎮貴舍二滯洪池，面積十三‧七六公頃，滯洪量卅九萬五千八百立方公尺，經費八千兩百七十四萬一千元，六月五日辦理開標。

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