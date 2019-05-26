〈南部〉活化老屋 政府應加強政策面

2019-05-26

〔記者劉婉君／台南報導〕早期老屋大多拆除或閒置，古都保存再生文教基金會推動「老屋欣力」計畫邁入第十一年，帶起台南甚至台灣的老屋保存活化熱潮，南市老屋整建案例從十九件成長至八百件，近兩年雖然風潮趨緩，基金會執行長顏世樺認為，政府不應只是走給錢補助的老路，應從政策面著手，並帶頭鼓勵更創新、前瞻的活化型態。

古都保存再生文教基金會自二○○八年起，協助優良老屋創造舊房子的新價值，二○一○年開始，全台對老屋議題熱絡；台南市政府後來也推出歷史老屋補助計畫，原本只有土地值錢的老屋，房子本身也開始有了商業經營價值，租、賣價格均調漲，甚至出現投資囤貨的情形。十年前舊市區老屋價值約六百萬元、八百萬元，二○一二年已漲到一千兩百萬元、一千六百萬元，以前買賣時只有土地的價值，現在房屋也有了行情。

思考未來走向 不該只是給錢

不過，顏世樺觀察，台南老屋市場直到最近七、八年才真正熱絡起來，近兩年趨緩，原因包括整體經濟消費意願降低，老屋不再是開什麼都熱門，以及前期投資的人發現，價錢其實沒有那麼好了，造成老屋一直換租。他強調，老屋有精采的經營內容，將使城市更有魅力，對外地人才有吸引力。公部門的投入不該只是給錢就好，如果連中央都走回補助的老路，錢並不是花在刀口上，效果也有限，應認真思考未來的走向。

他建議公部門可邀民間合作，例如台中市整修舊房舍後由國際非政府組織（INGO）進駐，在國際上的聚集將有很多可能性，政府應帶頭有更具創意、前瞻性、大膽的使用，而不是只有開民宿、賣餐飲、甚至夾娃娃機進駐等。老屋活化的本質不是只有商業、不動產或觀光上的發展，而是對城市長期、對生活環境有沒有變好？「不要忘了，觀光要有底蘊，沒有東西可看，還要有什麼觀光？」

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