〈南部〉老屋再生補助 4案獲文化部核定

2019-05-26

〔記者劉婉君／台南報導〕南市於二○一二年率全國之先制定「台南市歷史街區振興自治條例」，今年邁入第七年，迄今補助老屋修復、租金補貼共一六六案，其中拆除一例、經營不善者不到一成，理念也獲得中央及嘉義、彰化等縣市參考。今年結合文化部「私有老建築（潛在文化資產）保存再生計畫」，鎖定較具文化潛力的老屋，提供加碼補助，首批核定四案，地點分別位在大天后宮旁的算命巷、新化老街、鹽水橋南老街、後壁土溝美術館，都是相當具有代表性的街區。另外還有三、四間申請中，希望讓有限的資源發揮更大的效果。

6年來 市府已補助166案

市府表示，六年來，南市針對一九七一年以前興建的老屋，已補助七十六處再生、九十戶立面改造，補助經費共約兩千八百萬元；另外還編列一．二億元，改造十四處潛力街區，每年補助歷史老屋的預算為五百五十萬元，目前每戶最高補助金額上限為八十萬元，補助修繕的老屋在完工後三年內不得拆除，且不補助投資客。

經營不善者 僅3、4例

六年來，活化後的老屋使用相當多元，包括民宿、餐飲、服飾等，也有社區發展協會、陶藝、地區文化工作等；在補助期限內經營不善者僅三、四例，拆除的一例已追回廿七萬元立面補助經費。

配合文化部 市府加碼補助

去年文化部首度辦理「私有老建築（潛在文化資產）保存再生計畫」，即是以南市的計畫藍本，建物整修最高補助可達五十％，金額則沒有上限。為了鼓勵更多具文資潛力的老屋活化，也讓錢可以花在刀口上，南市的補助對象將以通過文化部審核者為優先，加碼補助最高上限廿％，剩餘預算再依照申請老屋的排名順序給予補助。

3處歷史街區 帶動1.7億投資

文化局文化建設科科長梁晉榮表示，歷史街區計畫實施以來，文化局已公告三處歷史街區，帶動民間投資一．七億元，最大的影響是價值觀念的改變，老屋開始被當成資產而非負債，還因此培養了一群願意在老屋修繕方面著力的年輕土木人力；另外，都市計畫也因應檢討修正，包括新美街等廿條都市計畫道路解編，不用擔心巷弄歷史紋理會因計畫道路拓寬而遭到破壞。而南市首創的文資建材銀行，讓資源得到更好的利用，北市也來參考。

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