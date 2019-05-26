〈南部〉貨櫃海運50年 看高雄發展軌跡

2019-05-26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕近六十年來，貨櫃海運徹底改變世界的運輸技術與經濟模式，更促進了台灣的經濟奇蹟。一九六九年高雄港設立貨櫃碼頭並快速躍上國際舞台，至今「貨櫃」已成為高雄特色之一，高雄市立歷史博物館推出特展，帶領民眾從活潑生動的角度，認識高雄貨櫃海運發展五十年的歲月軌跡。

「奇蹟的箱子—高雄貨櫃海運五十年」特展透過「貨櫃的起源及全球化」、「高雄貨櫃的開展」、「打造貨櫃船」、「貨櫃碼頭不一樣」、「台灣貨櫃英雄」、「全球貨櫃大挑戰」及「貨櫃在地化」等七大單元，從貨櫃運輸的世界觀聚焦到高雄貨櫃發展的歷史脈絡，並從不同面向凸顯出貨櫃的運輸特性。

高史博指出，一九五六年美商海陸公司（Sea-Land）首度將貨櫃運用在海運，使貨櫃運輸與日常生活密不可分；此低成本、減少貨損和失竊機率的運輸方式，促使歐、美工廠轉移至亞洲國家，不僅改變全球貿易型態，更是七○年代至今，亞洲四小龍、中國成為世界工廠的重要推手。

在長榮、陽明、萬海等國內航運公司靈活經營及努力之下，一度位居世界第三大貨櫃港，依台灣港務公司二○一八年統計數據顯示，高雄貨櫃運輸量佔全台百分之六十八，是台灣主要貨櫃港口，且自二○一四年起連續五年貨運量突破千萬TEU（二十呎標準貨櫃，計量單位）。

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