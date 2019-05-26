〈南部〉大型車肇事激增 警方明起大執法

2019-05-26

〔記者黃良傑／高雄報導〕大型車轉彎時會產生內輪差及視覺死角，用路人一旦闖入車輛的視覺死角，容易造成重大傷亡，高雄市交通大隊統計今年一月一日起至五月十九日止，全市發生大型車死傷及交通事故共一一一五件，與去年同期一○八三件比較，增加卅二件，為減少大型車輛事故發生，決定針對大型車強化執法力度，將連續兩週實施「大型車交通違規大執法」。

已1115件 較去年同期增加32件

高市警方分析，大型車事故均發生於路口居多，主要違規是闖紅燈、違規轉彎及超速三類，導致交通事故發生，因此，大執法行動將自五月廿七日起至六月十日止，每週執行三次，連續兩週鎖定大型車取締違規，重點取締項目為「超載」、「超速」、「闖紅燈及紅燈違規右轉」及「違反管制（禁行）規定」等違規。

明起至6月10日 加強取締

警方表示跟在大型車旁常會有錯覺，以為對方駕駛人可以看得見自己，而失去警覺心，一旦闖入大型車的視覺死角，便容易發生交通事故，造成重大傷亡；警方強調，車輛都有視覺死角的存在，車輛越大視覺死角越多，駕駛除加裝後視鏡外，應多加留意周遭車況。

避免視覺死角 留意內輪差

此外，「內輪差」是因車輛轉彎時，內側前、後輪軌跡不會在同一條線上，後輪會向內偏移，而偏移的距離叫做「內輪差」，車輛越大，內輪差也越大，應與大型車保持距離，等紅燈時應退至人行道，或遠離轉彎車輛的內側，避免被車輛撞上，大型車駕駛必須隨時注意前方、周邊車況，勿搶快超速，尤其進入路口一定要放慢車速，警方將加強取締，減少事故發生。

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