〈南部〉里長組市政推展會 盼市府能放權

2019-05-26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市里長主席市政推展會昨天成立，總會長劉啟芳將扮演里長與市府溝通橋樑，近期將邀請市長韓國瑜與基層里長座談，爭取三大訴求，包括下放基礎建設建議權，加速推動地方建設。

近期將邀韓國瑜座談

市府民政局長曹桓榮表示，市長韓國瑜樂於聆聽地方建議，他認為里長第一線接觸市民，也最了解市民的需求，將待議會總質詢結束，希望能在六月底以前，與地方里長座談，一起推動高雄建設。

高市共有三十八區，昨二十九區里長、里長聯誼會長成立「高雄市里長主席市政推展會」，選出鳳山區誠義里長劉啟芳擔任總會長，劉啟芳表示，這會被視為高雄市里長主席聯誼總會，他強調願意承擔重責大任，為基層里長、民意爭取更多權益。

爭取基礎建設建議權

劉啟芳認為里長太弱勢，應該團結起來，將連署提出三大訴求，並扮演里長與市府的溝通橋樑，邀請市長韓國瑜與基層里長座談，建議市府下放基礎建設建議權，包括十米以下巷道鋪路、清水溝、修路燈等，里長是市府末梢神經，里長迅速為民服務，等同是為市長加分。

劉啟芳說，市府過去曾經提撥每年每里二十萬元基層建設費，後又改為公共設施及環境改善費，降為十萬元，主要做為登革熱防治經費，將建議基層建設費恢復成二十萬元。

盼比照雙北里長福利

劉啟芳認為高雄里長過去福利不足，建議比照雙北市福利健全，包括里長文康活動恢復三天、里民自強活動能補助等，且里長公務車太老舊，希望能汰舊換新。

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