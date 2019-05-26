〈南部〉《台東》太陽能光電 前進拉勞蘭部落

2019-05-26

〔記者陳賢義／台東報導〕台東太麻里鄉新香蘭「拉勞蘭部落」響應綠能，與民間再生能源科技公司合作，在當地拉勞蘭小米工坊屋頂安裝了十片三千瓦太陽能光電發電設備；在地長老教會牧師表示，盼能從工坊開始，普及太陽能的綠能供電，節省工坊電費之餘，也協助增進部落農特產業品的附加價值。

拉勞蘭小米工坊扮演推動傳統小米復育工作的重要角色，為讓族人了解太陽能，合作能源科技公司工程師除了在活動中解說太陽能發電知識，也安排了實物體驗，透過實作讓部落老少族人更加熟悉太陽能發電技術，凝聚再生能源的共識與願景。

每年產生三千瓦以上的電力

牧師戴明雄表示，拉勞蘭小米工坊太陽能電板共有十片，每年可產生三千瓦以上的電力，對工坊的電力有很大的助益，未安裝太陽能電板前，每到小米或紅藜採收期，脫殼機器使用頻率高，產期每個月電費會超過兩千元以上，這對工坊來說也是一筆開銷；現在有了太陽能電板，絕對省下工坊電費，同時協助部落農特產業品的附加價值。

考量當地面風臨海等因素，施工團隊金陽機電使用高強度支架，每片模組固定六個點，並採防鬆脫材料固定，提高太陽能發電設備的強度與安全性，每年預計可供應三五○四度電力，可幫助小米工坊每年節省電費近兩萬元，減碳量兩公噸，相當種植一百棵樹。

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