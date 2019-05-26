〈南部〉《台東》研究海洋「塑」食 綠島公館國小科展奪冠

2019-05-26

〔記者黃明堂／台東報導〕海洋垃圾問題有多嚴重？綠島鄉公館國小師生以「海洋塑食文化」為題實驗，發現五十％的魚樣本腸胃道有塑膠微粒殘留，呼籲大家不要亂丟垃圾，這項實驗，獲得台東中小學科展生物科第一名。

台東縣第五十九屆國民中小學科學展覽會昨天在縣立體育館舉行，教育處長林政宏盼從小培養學生的科學氛圍。

本屆科學展覽會共有十四所國中廿一件、廿七所國小卅九件參賽，由評審團選出六件作品將於七月參加全國賽。

魚樣本中有50％含塑膠微粒

獲生物科第一名的公館國小六位師生由指導老師陳坤村代表受獎。他說，他們從魚樣本中發現有五十％的含塑膠微粒，希望藉這個研究講出一個事實，就是海洋生物從環境中吸收到人類製造的塑膠，希望大家減少使用一次性的塑膠，應循環利用，否則可能最終吃進人的肚子。

公館師生是利用氫氧化鉀溶液來消化魚的腸胃道，再用飽合食鹽水讓輕質塑膠漂浮，再經抽濾、顯微鏡熱觸等方法，尋找會捲縮、融化的塑膠微粒，取得纖維狀、顆粒狀及片狀三種樣態塑膠徵粒，其中以肉眼最難察覺的纖維狀最多。

今年科展除了得獎作品展示，也結合台東大學辦理Science Bus 科學園遊會，與縣內各級學校師生共同設置一百個趣味科學遊戲攤位，讓民眾闖關集點。

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