〈台北都會〉依循古禮 北市洲美屈原宮龍舟點睛祈福

2019-05-26

〔記者林家宇／台北報導〕洲美屈原宮昨舉行龍舟點睛祭江大典，依循道教古禮，為即將到來的「水岸臺北二○一九端午嘉年華」與龍舟賽事祈福。台北市副市長鄧家基表示，端午嘉年華將於六月七日至九日登場，此次共有二一八隊來自世界各國的龍舟選手角逐冠軍，屆時還有高空立蛋、創意變裝競賽及大型彩蛋裝置藝術等動靜皆宜的活動，歡迎民眾到大佳河濱公園共慶端午。

祈福儀式於昨日下午兩點「良辰吉時」開始，由鄧家基擔任主祭官，並邀請尼加拉瓜、索羅門群島、貝里斯等國大使擔任陪祭官。請神上轎後，隊伍遊行踩街至洲美碼頭，全場先在專業教練帶動下做操暖身，接著由鄧家基領銜為龍舟點睛後，選手紛紛將船划入水中，除了祭江祈福，也為賽事暖身。

此次「臺北國際龍舟錦標賽」組別分為男、女、混合、高中職、常青組，各組預賽至準決賽時間為七、八日上午八點半至下午四點五十分，以及九日上午八點半至下午一點半；九日下午一點四十分至四點十分進行決賽。

其他活動方面，七日上午十點至十一點半為「高空立蛋挑戰賽」（報名已額滿）、十一點半至十二點半則有「端午立蛋」；八日下午兩點半至三點半為「創意COS變裝秀」、三點半至四點為「YOYO見面會」。

活動詳情與報名資訊可上「水岸臺北二○一九端午嘉年華」官網查詢。

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