〈台北都會〉雙北街頭藝人證明年通用 舊證竟須重考

2019-05-26

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文化局今年三月甫對外宣布，雙北「街頭藝文活動許可證」可通用，昨街頭藝人審議會登場，報名創新高，共有五八七組報名。但台北市文化局竟表示，雙北通用明年才上路，所以今年及今年以前考的證照都不能雙北通用，必須重考，舊證照不能跨區使用。

審議會登場 報名587組創新高

台北市街頭藝人審議會昨、今兩天登場，報名者紛紛使出渾身解數，希望能取得街頭藝文活動許可證，現場除了唱歌、演奏樂器，還有花式扯鈴、特技呼拉圈、花式跳繩、中國武術、民族舞蹈等酷炫競技；也有人像繪畫、石雕金工文字藝術等各式各樣創作，相當熱鬧。

文化局三月宣布，未來將逐步整合雙北街頭藝人審議制度，透過建立共同審議委員及標準，民眾擇一申請取得許可證後，即可在雙北演出，也可到基隆換證演出，北北基將建立共同管理記點制度。

報考人︰應好好規劃申請場地配套

參加考試的洪小姐表示，自己已有新北市的許可證，這是第三次來考台北的，她認為要求考證才能表演有點不合理，政府應好好規劃申請場地的配套，而不是規定考照。彭先生也覺得考試不合理，他說，市場本來就有機制淘汰表演者，若表演得不好，自然沒觀眾，為何還要人為干預？

台北市目前核發街頭藝文活動許可證共一六四八張，表演藝術類一二六○張、視覺藝術類二三三張、創意工藝類一五五張，提供的展演地點則有六十一處二二二點。文化局表示，街頭藝人證照雙北通用明年才會上路，明年新制開始考到的證照才能通用，也就是說，舊證照要重考；明年上半年台北有審議會，新北則在下半年，參加考過的話，拿到新證照就能通用。

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