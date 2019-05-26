〈北部〉要一條安全的路 鹿湖、鹿山部落疾呼

2019-05-26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉苗廿一支線的三○一農路，為通往鹿湖、鹿山部落的主要通徑，也是當地泰雅原住民的經濟命脈，去年二月發生大規模坍塌迄今，僅仰賴臨時便道供農產運輸出入，雖縣府正進行H鋼埋插等安全性加強工程，但遇近來雨勢，宛如「蛋糕上面插牙籤」般，難抵頻頻滑落的土石，使得當地農友嘆「要一條安全的路，好難！」

建臨時便道 宛如蛋糕上面插牙籤

縣府農業處休閒農業科長蕭雅純表示，南庄三○一農路，去年二月的坍塌面積達卅公頃，道路完全中斷，影響當地高山蔬果運輸，由南庄鄉公所闢臨時便道，縣府考量出入安全，爭取中央一千三百多萬元補助，於今年二月進場加強便道安全性。

蕭雅純說，但便道是開設在坍塌土石的堆積層上，於工程結構上宛如「蛋糕上面插牙籤」，但為了當地農產運輸，還是得執行，不過，縣府也已委託工程顧問公司評估尋找一條新的替代道路或現況處理的可能性。

闢替代道路 議員促縣府加緊腳步

當地縣議員楊文昌指出，鹿湖、鹿山為泰雅族傳統部落，雖多已遷居新村，但族人的主要收入，仍仰賴部落栽種的甜柿、高麗菜、桂竹筍、番茄等農產，因此部落內平時常住廿多人，農忙四、五十人，三○一農路是當地農友的經濟命脈。

楊文昌說，他於之前多次向縣府反映，縣府也找來專家學者會勘，評估現有路徑的地質「一百年後未必會穩定」，他也認為「不能再挑戰」，支持另闢替代道路，盼縣府能加緊腳步。

蕭雅純說，三○一農路臨時性便道工程，目前進度約九十二%，預計八月完工，主要項目有H型鋼樑和水泥鋪面，希望穩固邊坡，加強安全。但她也強調，若遇天雨，請民眾勿涉險通行，也請公所若發現落石，於安全考量下，儘速清除。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法