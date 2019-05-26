〈北部〉青山蒙羞 驚變廢棄物大峽谷

2019-05-26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市中華大學旁一處超過百坪、深數十公尺的山坡地深谷，遭業者濫倒大量事業廢棄物，其中甚至包括玻璃砂與垃圾，檢警深入調查，發現內容物來自台灣各地，甚至最遠還有來自屏東的營建事業廢棄物，全案依違反山坡地保育條例與廢棄物清理法等罪嫌擴大偵辦當中。

中華大學旁 坡地遭偷倒

新竹市政府產發處表示，民眾報案指稱新竹市五福路靠近中華大學的一處山坡地，近來陸續有卡車進入傾倒廢棄物，且數量十分可觀，經市府向檢警報案，新竹地檢署檢察官許大偉指揮警方前往現場勘查，赫然發現當地為一處山谷，平面面積至少超過一百坪，但因現場已經被卡車偷倒無法計算的車次，使得無法見底的山谷究竟被倒入多少廢棄物，實在難以估計。

初步檢視現場的廢棄物，包括營建事業廢棄物如磚塊、水泥塊，以及玻璃砂、垃圾等等，在一片綠油油的環境當中，突然變成一個廢棄物大峽谷，實在令人觸目驚心，也讓檢警痛心。至於廢棄物其中有無毒性，則需檢驗後才能確定。

數量驚人 檢警追查源頭

檢警先通知地主到案說明，地主聲稱要種樹，而且要填平道路，才會叫人進場倒土，然而檢警對其說詞持保留態度，因為如此多的事業廢棄物且有怪手整地，地主不可能不知情，懷疑其中有收費情事，檢方將傳訊怪手司機與砂石車司機到案，釐清案情。

檢警初步過濾現場傾倒的廢棄物，發現最遠來自屏東，而且也有垃圾是來自桃園，目前已先通知桃園市環保局共同調查，檢方表示由於傾倒數量太驚人，一定會持續向上追查廢棄物源頭，不容許好山好水遭不肖人士如此恣意破壞。

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