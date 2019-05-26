〈中部〉台中修剪路樹2.4萬棵 6月底完成

2019-05-26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕颱風季將至，建設局盤點全市路樹優先修剪的交通要道有近一百三十條、二萬四千棵路樹，目前已修剪四成，預計六月底完成，昨天建設局長陳大田前往視察，護樹團體與當地里長要求適當修剪並能開會提出具體標準。

全市大盤點 居民要求提具體標準

陳大田視察時表示，往年豪雨颱風常造成路樹傾倒、斷枝，導致人車損傷，齊頭式修剪路樹也備受批評，這次不再只是例行性修剪，而是大規模盤點，修剪時要求按照修剪標準作業規範、提出修剪計畫，工作人員也必須有相關修剪技能證照才能執業。

靜宜大學生態系教授楊國楨受邀視察說，修剪路樹只是追高、往上修，強風一吹反而容易傾倒，只用人的想法套在樹木，違反自然生態。不過陳大田說，修剪路樹必須兼顧城市型態，修剪高度約五至六米，且樹冠內層也進行疏枝，透光、透風，減少風阻。

中興大學森林系教授廖天賜指出，路樹修剪高度必須考慮枝條也會往外往下垂，高度約在二、三樓，樹冠寬度約二到四米，可讓大型車輛通行、交通號誌不被遮蔽，認為有些樹木經修剪後感覺很瘦高是錯覺，其實高度有符合規定，且經過疏枝後更安全。

廖天賜也說，修剪路樹主要是修剪不良枝、側枝和分叉枝等，強風豪雨不被折斷；陳大田表示，近幾年來經計劃性修剪，風災斷樹災害已經減少六成，這次大規模修剪涵蓋全市，也會強化修剪時的交通安全管制，修剪三天前就會公告。

賴福里長黃晴灑、賴旺里長黃育嘉及賴厝里長賴有德也盼能開座談會，讓里長、市民了解市府規劃修剪路樹標準，不要高高低低，並能參與討論。

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