〈中部〉台中放棄「世界設計之都」 議員批目光短淺

2019-05-26

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府本月十六日公告停止「台中市申辦二○二二年世界設計之都推動委員會設置要點」，市議員江肇國批評，申辦是要將設計融入市政，讓台中城市美學與世界接軌，可惜盧秀燕市長逢龍必反、目光短淺，讓台中錯失形塑城市美學的契機。

停止申辦 錯失走向國際的契機

江肇國說，「世界設計之都」是國際工業設計社團協會認證及授權舉辦的全球城市運用設計改造計畫，南韓首爾二○一○年舉辦後，設計總產值從七兆韓元上升至十五兆韓元，世界城市競爭力從廿七名躍升至第九名，城市品牌價值也提升到八千九百億韓元。

他表示，台中已是全台第二大城、中台灣區域發展的領頭者，產業及城市型態正快速崛起和轉變，前市長林佳龍為讓台中更美、更宜居，二○一八年宣布申辦二○二二年「世界設計之都」，希望把設計導入市政策略，絕對是台中城市美學深化與升級的重要契機。

江肇國指出，世界設計之都二○○八年起每兩年舉辦一次，目的是希望促進城市以設計帶動經濟發展，並透過設計提升生活品質，展現設計對社會、文化、經濟及生活環境的重要性。大台中建築師公會與業界代表、學者去年曾共同連署，支持申辦世界設計之都。

逢龍必反？ 要關門扮家家酒？

江肇國批評，盧市長不讓台中申辦世界設計之都、走向國際，是要台中關起門來自己扮家家酒嗎？他呼籲市府，應正視民眾以及產業界的需求，扮演產業發展的領頭羊，不要反而成為城市發展的阻礙。

市府文化局說，諮詢多位專家學者均認為，設計導入市政為台中市政發展正向的策略做法，但三月底前必須投遞英文國際投標書，申辦需附資金擔保文件，由於市府預算須逐年送議會審查，無法於申辦文件中提出相關證明，申辦恐難獲得主辦單位認同。

市府︰持續推動設計文創發展

文化局強調，政策有延續也有創新，不會為反對而反對；雖權衡得失後，決定暫緩申辦，但仍會持續推動設計及文化創意發展，並積極整備台中設計文創環境，待有良好的基礎條件後，再申辦國際級展會。

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