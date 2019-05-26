〈中部〉中國台商南投徵才 鄉親反應冷淡

2019-05-26

〔記者謝介裕／南投報導〕同一會場兩樣情﹗

南投縣政府昨日舉辦「二○一九閃亮南投．吉薪照」就業博覽會，儘管中國浙江省九個台商協會也前來設攤徵才，並有八成以上職缺提供食宿，且標榜年薪台幣二、三百萬元，但民眾前往工作的意願仍低，求職攤位稀稀落落，反觀台灣在地廠商方面則是人潮不斷，形成強烈對比。

就博媒合501人 台商僅有86人

「二○一九閃亮南投．吉薪照」就業博覽會，昨在南投會展中心舉行，包括大立光等上市公司在內，計有四十八家台灣廠商參與，連同中國浙江省杭州、寧波、溫州、嘉興、湖州、紹興、台州、義烏、嘉善等九個台商協會，總共提供六千多個工作機會，台灣在地廠商及中國台商同台搶人才。

因應高齡化就業市場，就業博覽會還增設「樂齡職涯第二春專案服務區」，透過提供職涯探索、求職技巧傳授、職缺訊息等，協助銀髮族發揮所長，重返職場。

南投縣府社會及勞動處表示，就業博覽會於上午九時開始，迄下午十二時三十分告一段落，總共有八九一人填寫求職登記資料，五○一人如願獲錄取，惟中國台商徵才部份僅錄取八十六人，其餘錄取者選的工作地點都在台灣。

薪水是台灣3倍 女孩不為所動

陳姓退休老師昨也陪其女兒參與徵才活動，雖然台商在幼兒教育園長職缺方面，開出提供食宿、往返機票四張、寒暑假一個半月，以及年薪是台灣三倍的誘人條件，但陳姓老師父女仍不為所動，最後仍選擇在台的園所。

縣府分析表示，因中美之間的貿易戰，迄今仍無明確解決方案，增加工作的風險及不穩定性，加上又要離鄉背井，也難怪民眾對於到中國工作會再三斟酌、評估。

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