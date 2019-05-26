〈中部〉旅北同鄉扶弱 3年助雲林5千餘低收戶

2019-05-26

〔記者林國賢／雲林報導〕新北市雲林同鄉會、融獻社會福利慈善事業基金會昨發放斗六市等六鄉鎮市低收入戶愛心物資與善款，這是同鄉會連續第三年發放物資，完成回饋母縣廿鄉鎮市目標，累計共有五一八四戶受惠，發放總金額逾一千二百多萬元。

新北市雲林同鄉會理事長林進忠表示，雲林縣許多鄉親出外打拚，從不忘故鄉情，三年前他發起這項活動，獲旅外同鄉大力支持，融獻慈善基金會董事長林清標每年都捐助一百萬元、中華民國雲林同鄉總會前總會長張朝國捐助三十萬元，還有許多鄉親出錢出力，讓這項活動能夠圓滿完成，他相信故鄉在縣長張麗善主政下，能突飛猛進，低收入戶年年減少。

林清標表示，他出身台西偏鄉，小時候吃很多苦，現在有能力了，應該取之社會用之社會，只要雲林有需要，無論是學校或急難救助，都會全力以赴，解決民眾燃眉之急，也希望大家一起投入公益事業，讓愛與善充滿社會。

張麗善表示，雲林縣有許多鄉親出外打拚，靠著努力與勤勞事業有成，不忘故鄉栽培之恩，回鄉做公益，為在地雲林人加油、送愛、送溫暖，讓雲林成為幸福有愛的縣市。

新北市同鄉會、融獻慈善基金會昨天共幫助斗六市、斗南鎮、莿桐鄉、林內鄉、古坑鄉、大埤鄉等一五八○低收入戶家庭，每戶發放現金二千元、五百元物資，迎接端午佳節。

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