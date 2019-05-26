〈中部〉《嘉義》 反岸內畜殖場 東後寮鄉親限3年遷走

2019-05-26

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「保護家園、豬場遷走！」台灣糖業公司岸內畜殖場採傳統方式養豬，豬屎惡臭困擾嘉義縣義竹鄉東後寮等村落四十餘年，昨天上百鄉親頭綁布條、手持旗幟群情激憤到畜殖場陳情抗議，現場撒冥紙發洩長期的不滿，限期台糖三年內遷移，過渡期間也應改善臭味。

台糖經理道歉 已研商遷場、會改善異味

對此，台糖畜殖事業部畜牧生產組經理楊寶賢接過陳情書後表示，畜殖場多年來影響鄉親的生活品質，他代表台糖向鄉親道歉，強調高層已研商遷場事宜，管理部門會全力改善異味，將對環境的衝擊降到最低。

岸內畜殖場位於東後寮南隅，採傳統方式養豬，蓄養頭數約一萬兩千頭，屬大型養豬場。早年台糖將豬的屎尿埋管排到周遭占地千公頃的台糖甘蔗園，豬屎尿臭味被土地吸附，異味大大減低，在環保法令禁止這種作法後，畜殖場豬屎惡臭，就成了東後寮、溪洲、新庄、角帶圍等村落居民的夢魘，還有小朋友童言童語：「聞到臭味就知道阿公家到了！」

上百村民到場抗議 高喊口號、撒冥紙

台糖計畫在現址改建現代水簾式密閉豬舍，但日前說明會遭鄉親強烈抗議，最後不歡而散。日前五二○豪大雨時，畜殖場異常排放大量廢水到河川溝渠，遭嘉縣環保局查獲，鄉親不滿情緒高漲，決定發動抗爭。

上百鄉親昨天由義竹鄉民代表蕭加朗、東光村長趙崇福等人帶領到畜殖場陳抗，義竹鄉長黃阿家、嘉縣議員蔡瑋傑等人也到場聲援。

黃阿家說，日前經嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘協調，要求台糖將新場遷至距村落較遠處，台糖應正視鄉親訴求。趙崇福強調，台糖如不提出遷場具體計畫，還會有一波波抗爭。

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