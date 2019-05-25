〈南部〉開缺給北漂 教師工會憂排擠新進師

2019-05-25

〔記者黃旭磊、葛祐豪／高雄報導〕高雄市國小老師缺額比去年大增兩百三十一人，落實市長韓國瑜北漂返鄉服務政策，教師工會認為倉促辦理，可能排擠新任教師缺額。

開缺119人提供給外縣市調入高雄

因應市區國小教師退休或增班，本週開出教師缺額兩百六十六人（含特教廿人、資優班五人），其中，提供給外縣市調入高雄市缺額有一百一十九人（含特教班十一人），師資培育大學公費生分發十人（含特教班兩人），國小教師甄選缺額一百三十七人。

不少教師填完志願才開缺 倉促辦理

去年市區僅開列三十五個單調缺，額度大幅增加，而臺閩介聘提供一百一十九個單調缺（臺閩地區公立國民中小學暨幼兒園教師申請介聘他縣市服務作業），開缺數為全國第三（僅次於台南一百三十二個、桃園一百三十個），所謂介聘指教師依積分、志願，由教育局指定承辦學校調動分發。

面對暴增缺額，高雄市教師職業工會理事長董書攸說，倉促辦理，不少教師填完志願才開缺，且可能排擠掉新進教師缺額。

董書攸表示，本月十六日接到許多學校詢問，提及教育局將教甄缺額改為台閩介聘，也許因應議員質詢緩解「北漂」壓力，然而，在台閩介聘作業截止日前要求學校開缺意義何在？

議員：時程、介聘數量應好好衡量

民進黨議員林智鴻表示，介聘名額增加提供外地的高雄子弟返鄉服務機會，值得肯定，但也要降低對新任教師聘額的壓縮程度。整體而言，聘額增加絕對是教師們的福音，但作業時程規劃、教甄與介聘數量之間的衡量，是未來教育局須審慎處理部分。

教育局長吳榕峯說，落實市長政見，讓各縣市與北漂教師能返回高雄服務。

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