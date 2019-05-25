〈南部〉蘭嶼抓野豬賽 首獎3萬

2019-05-25

毀壞農作 農民困擾

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣蘭嶼鄉野豬肆虐農作物，造成地方大困擾，縣府農業處將與鄉公所合作辦「抓豬大賽」，由縣內原住民抓豬高手搭配在地蘭嶼鄉民組成團隊，預計九月初舉辦兩梯次競賽，比數量、也比重量，第一名獎金三萬元。

九月初辦兩梯次競賽

蘭嶼傳統上家戶都會養豬，蘭嶼鄉縣議員黃碧妹指出，因颱風等天災破壞豬舍，部分豬隻逃脫後，到野外繁殖，島上常可見到逛大街、翻垃圾的豬隻，也有野豬破壞農作物，希望農業處想辦法幫忙。

鄉公所去年起推出抓豬獎勵，包括抓大豬一頭六千元、中豬三千五元、乳豬一千元，鄉公所說，雖然迄今大概抓了卅、四十頭，但因野豬繁殖能力強，效果也有限。

將依重量、頭數計算

農業處指出，縣府爭取經費將舉辦「抓豬大賽」，預計九月初舉辦兩梯次的捉野豬活動，只要設籍台東縣的原住民加上一名蘭嶼族人組成三人小組，就可報名參加。第一梯次捕獲兩隻以上才有資格進入獎金賽程，結果依重量、頭數計算，第一名獎金三萬元、第二名兩萬元、第三名一萬五千元，未得名次的隊伍則有五千元補助。

鄉公所表示，因為蘭嶼人對家族耕地有一定的堅持、陌生人不能隨便進入，因此是否同意由台東縣其他族群高手幫忙抓豬，將盡快召開部落會議、與地方溝通。

農業處強調，捕捉過程中不得違反野生動物保育法規定，也不能惡意或無故虐待、傷害野豬，不可以侵犯私有領域及居民財產，必須尊重當地習俗，農業處畜產保育科洽詢電話089-343357。

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