〈南部〉無人機運芒果枋寮試飛 載40公斤飛20公里

2019-05-25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕工業技術研究院和屏東枋寮地區農會合作測試無人機輸送芒果獲得進展，台灣即將實現「無人機運芒果」，被農民打趣是「領先亞馬遜」。

工研院和枋寮地區農會合作測試

「靈感來自台灣燈會無人機光秀！」，枋寮地區農會總幹事鄭晏昕說，這幾年枋寮區作物以一千公頃的愛文芒果為最大宗，農業缺工開始浮現，尋求工研院合作以無人機來輸送，節省人力運送時間及減低耗損率。

節省人力運送時間、減低耗損率

工研院日前南下枋寮試飛，枋寮鄉長陳亞麟及春日鄉長柯自強都到場，無人機成功起降並將一簍簍芒果從果樹旁飛回集貨場。陳亞麟說，無人機直接進入果園輔助運送，務農效率大增；柯自強則表示，樂見新技術進入，但鄉親難免會對無人機有安全上顧慮，工研院要推廣的話應詳細說明。

持續優化電力、負重 晚上也能飛

工研院機械所控制核心技術組今年投入研發適合果園「短途高荷重」的無人機，組長彭文陽說，國際間無人機物流仍以小包裹輸送為主，感謝枋寮地區農會提供芒果及場地，才能獲得技術突破，目前一趟可載兩簍共四十公斤、距離可達廿公里；無人機還能免除貨車堆疊致易碰傷情形，起降震度大幅改善，未來持續優化電力及負重，「晚上也能飛」。

考量電力、飛行穩定、時間，現以八軸多旋翼無人機為載送主體，未來農民在果園內把芒果裝上無人機機腹，無人機即飛回集貨場，人力可專精於採收及理貨分級。

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