〈南部〉官田西拉雅遊客中心 年底完工

2019-05-25

〔記者楊金城／官田報導〕西拉雅國家風景區管理處明年將遷移到官田區，造價三．一三億元西拉雅遊客服務中心及處本部行政辦公廳舍新建工程順利，預定今年底完工，以「鄉村聚落」意象採覆土式建築的特色，融入嘉南平原地形地貌相當特別。

面積11公頃多 造價3億

西拉雅管理處處長張隆城說，西拉雅遊客中心及處本部辦公廳舍硬體工程接近完工，內裝工程最近上網招標，遊客中心的聯外道路斥資一億元也已施工中，路寬達十六米，連接市道一六五線和台一線省道，配合未來遊客中心、處本部啟用。

西拉雅國家風景區在二○○五年成立時，西拉雅管理處暫駐白河風景區內，因現有廳舍不足，決定遷建到官田區官田里軍方舊營區，新建西拉雅遊客服務中心及處本部行政辦公廳舍，基地面積十一．二三公頃，工程在前年七月開工，預計今年底完工。

西拉雅管理處說，白河廳舍未來將出租，西拉雅遊客服務中心則是西拉雅台南南化、嘉義中埔遊客中心後的第三座遊客中心。

園區建築設計特色，以「鄉村聚落」意象融入嘉南平原之中，透過覆土式建築及地形地貌高低差，分隔遊客中心及辦公廳舍不同動線。整體配置延續西拉雅族傳統聚落面向水域來設計，被自然山坡與水圳擁抱，並環繞出戶外廣場；「覆土建築」半地下化有停車場空間，屋頂自然形成人行動線聚集地，也有西拉雅國家風景區水庫特色的溢洪道水圳區，南側設置雙層屋頂，北側半戶外平台，建築吸睛。

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